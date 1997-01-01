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Кортылева Татьяна Анатольевна

Кортылева Татьяна Анатольевна

7.0 Рейтинг
0 Отзывов
Спорт, Спортивное ориентирование
Стаж 25 лет
Адреса
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Спортивное ориентирование в ХКСДЮШОР:
Хабаровск, Центральный, ул. Дзержинского, 1А
  • +7 (4212) 313-375
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее ХГПИ

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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