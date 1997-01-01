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Костина Екатерина Антоновна

Костина Екатерина Антоновна

7.0 Рейтинг
0 Отзывов
ИЗО
Стаж 10 лет
Адреса
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Художественное творчество в центре «Мамина школа»:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96А
  • +7 (4212) 763-422
  • +7 (914) 182-63-93
Художественное творчество в центре «Мамина школа»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Демьяна Бедного, 21
  • +7 (4212) 763-422
  • +7 (914) 182-63-93
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Педагогический институт ТОГУ, педагог изобразительного искусства и технологии, 2017 г. окончания

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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