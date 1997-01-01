Костина Екатерина Антоновна

Адреса
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Художественное творчество в центре «Мамина школа»:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96А
- +7 (4212) 763-422
- +7 (914) 182-63-93
Художественное творчество в центре «Мамина школа»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Демьяна Бедного, 21
- +7 (4212) 763-422
- +7 (914) 182-63-93
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Педагогический институт ТОГУ, педагог изобразительного искусства и технологии, 2017 г. окончания
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 38 летОтзывов: 3Стаж не указанОтзывов: 3
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Стаж 11 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 29 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 37 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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