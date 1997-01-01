Костина Елена
Первое время я работала помощником, затем обучилась на специалиста и начала самостоятельно вести занятия. Теперь я счастлива, ведь каждый день ко мне приходят детки, и мы с ними радуемся нашим маленьким достижениям. Ну а теперь я буду не только вести занятия, но и организовывать весь процесс работы в Бэби-клубе «Флагман» в качестве исполнительного директора.
Адреса
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Курс "Бэби-класс II" в Бэби-клубе:
Хабаровск, Индустриальный, пер. Фабричный, 2А
- +7 (914) 544-44-08
- +7 (4212) 774-408
Курс "Бэби-класс II" в Бэби-клубе:
Хабаровск, Центральный, ул. Карла Маркса, 43
- +7 (4212) 774-100
- +7 (914) 544-41-00
Информация о преподавателе
Звание
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Образование
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Курсы повышения квалификации
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Участие в соревнованиях
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Опыт работы
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Титулованные ученики
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Стаж 7 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 5 летОтзывов: 31Стаж не указанОтзывов: 31
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Стаж 23 годаОтзывов: 8Стаж не указанОтзывов: 8
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Стаж 21 годОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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