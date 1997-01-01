Костина Елена

Первое время я работала помощником, затем обучилась на специалиста и начала самостоятельно вести занятия. Теперь я счастлива, ведь каждый день ко мне приходят детки, и мы с ними радуемся нашим маленьким достижениям. Ну а теперь я буду не только вести занятия, но и организовывать весь процесс работы в Бэби-клубе «Флагман» в качестве исполнительного директора.