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Костина Елена

Костина Елена

6.0 Рейтинг
0 Отзывов
Подготовка к школе, Раннее развитие
Стаж не указан
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Курс "Бэби-класс II" в Бэби-клубе:
Хабаровск, Индустриальный, пер. Фабричный, 2А
  • +7 (914) 544-44-08
  • +7 (4212) 774-408
Курс "Бэби-класс II" в Бэби-клубе:
Хабаровск, Центральный, ул. Карла Маркса, 43
  • +7 (4212) 774-100
  • +7 (914) 544-41-00
Информация о преподавателе

Звание

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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
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