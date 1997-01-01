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Костырева Наталья Васильевна

Костырева Наталья Васильевна

6.0 Рейтинг
0 Отзывов
Фортепиано
Стаж не указан
Адреса
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Секция "Тутти-Футти" в ДЮЦ "Техноспектр":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ломоносова, 2
  • +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь (факс)
  • +7 (4212) 585-297 , методический кабинет
Информация о преподавателе

Звание

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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в соревнованиях

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Опыт работы

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Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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