Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели
Котоманова Елена Владимировна

Котоманова Елена Владимировна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Музыка
Стаж 27 лет
Адреса
Показать адреса на карте
Программа "Хоровое пение" в ДМХШ "Тополек":
Хабаровск, Центральный, ул. Калинина, 21
  • +7 (4212) 223-266
Программа "Струнные инструменты" в ДМХШ "Тополек":
Хабаровск, Центральный, ул. Калинина, 21
  • +7 (4212) 223-266
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее профессиональное

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Благодарность министра культуры Хабаровского края
  • Благодарность начальника отдела культуры и искусства администрации Амурского муниципального района
  • Благодарность социального отдела администрации Амурского муниципального района
  • Благодарность Главы Амурского Муниципального района

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели