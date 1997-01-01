Коваленко Валерий Викторович
Мастер производственного обучения.Подготовка водителей транспортных средств категории "В" (бюджетное, платное обучение).
Адреса
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Подготовка водителей категории В в ДЮЦ "Импульс":
Хабаровск, Железнодорожный, пер. Антенный, 3
- +7 (4212) 333-848
- +7 (914) 180-47-22
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Средне-специальное. Профессиональное техническое училище г. Амурска. 1978г. специальность – слесарь по ремонту КИПиА. СПТУ № 33 г. Амурска, профессия машинист автокрана.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- общий стаж работы - 28 лет
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 11 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 14 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 59 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 21 годОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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