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Коваленко Валерий Викторович

Коваленко Валерий Викторович

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Подготовка водителей
Стаж 31 год
Адреса
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Подготовка водителей категории В в ДЮЦ "Импульс":
Хабаровск, Железнодорожный, пер. Антенный, 3
  • +7 (4212) 333-848
  • +7 (914) 180-47-22
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Средне-специальное. Профессиональное техническое училище г. Амурска. 1978г. специальность – слесарь по ремонту КИПиА. СПТУ № 33 г. Амурска, профессия машинист автокрана.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • общий стаж работы - 28 лет

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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