Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели
Ковалева Елена Владимировна

Ковалева Елена Владимировна

8.5 Рейтинг
0 Отзывов
Робототехника, Программирование
Стаж 15 лет
Адреса
Показать все Спрятать
Показать адреса на карте
Робототехника в ЧОУ ДО «Роботрек»:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 92Б
  • +7 (4212) 932-565
  • +7 (924) 403-25-65
Робототехника в ЧОУ ДО «Роботрек»:
Хабаровск, Краснофлотский, ул. Тихоокеанская, 218Б
  • +7 (4212) 932-565
  • +7 (924) 403-25-65
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Хабаровский педагогический Университет

Курсы повышения квалификации

  • "Преподаватель робототехники в системе школьного образования", г. Хабаровск, 2019 год.
  • Учитель "Информатики" - курс профессиональной переподготовки, 2019 год.

Участие в соревнованиях

  • "Путь робота", 2019 г.
  • "Профест", 2019 г.
  • Дальневосточные соревнования по робототехнике "Профессии будущего", Владивосток, 2019 г.
  • Участие в международных соревнованиях "Деталька-2019", 2019 г.
  • Городская выставка действующих моделей роботов, г. Хабаровск, 2019 г.
  • Краевая выставка действующих моделей роботов, Хабаровский край, г. Хабаровск, 2019 г.
  • Городская олимпиада по программированию микроконтроллеров, 2019 г.

Опыт работы

  • Преподаватель, Клуб "Роботрек", 2018 г. - н.в.

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели