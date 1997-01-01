Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели
Ковалик Ольга Борисовна

Ковалик Ольга Борисовна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Музыка, Ударные инструменты
Стаж 15 лет
Адреса
Показать адреса на карте
Обучение игре на духовых инструментах в ДМШ №4:
Хабаровск,
  • +7 (4212) 483-542
Духовые и ударные инструменты в ДМШ №4:
Хабаровск, Краснофлотский, ул. Руднева, 37
  • +7 (4212) 483-542
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • ХККИ (среднее профес.) духовые инструменты
  • ДВГГУ (высш.), педагогика и психология

Курсы повышения квалификации

  • 2015 ХГИИК, 72 ч.
  • 2016 г. ФГБОУ ВО ТОГУ 16 ч.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели