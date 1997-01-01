Козлова Алёна Анатольевна

Адреса
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Китайский язык для детей от 12 лет в центре «Ива»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Большая, 12
- +7 (4212) 466-700
- +7 (914) 425-71-96
Английский язык для детей от 7 лет в центре «Ива»:
Хабаровск, Кировский, ул. Тихоокеанская, 58
- +7 (4212) 466-700
- +7 (914) 425-71-96
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Jilin University, г. Чанчунь, КНР. Уровень образования: Высшее (магистр). Факультет: College of Management. Специальность: Management Science and Engineering. Дальневосточный государственный гуманитарный университет, г. Хабаровск. Уровень образования: Высшее. Факультет: Английского языка. Специальность: Иностранный язык с дополнительной специальностью.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
3 отзыва
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Стаж 13 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 13 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 8 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 6 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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