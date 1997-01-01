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Козлова Алёна Анатольевна

Козлова Алёна Анатольевна

6.5 Рейтинг
3 Отзывов
Английский язык, Китайский язык
Стаж не указан
Адреса
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Китайский язык для детей от 12 лет в центре «Ива»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Большая, 12
  • +7 (4212) 466-700
  • +7 (914) 425-71-96
 Английский язык для детей от 7 лет в центре «Ива»:
Хабаровск, Кировский, ул. Тихоокеанская, 58
  • +7 (4212) 466-700
  • +7 (914) 425-71-96
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Jilin University, г. Чанчунь, КНР. Уровень образования: Высшее (магистр). Факультет: College of Management. Специальность: Management Science and Engineering. Дальневосточный государственный гуманитарный университет, г. Хабаровск. Уровень образования: Высшее. Факультет: Английского языка. Специальность: Иностранный язык с дополнительной специальностью.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
3 отзыва

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