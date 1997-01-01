Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели
Козупица Людмила Анатольевна

Козупица Людмила Анатольевна

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Творчество
Стаж 31 год
Адреса
Показать все Спрятать
Показать адреса на карте
Секция "Рукоделие" в ЦДТ "Народные ремесла":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
  • +7 (4212) 510-806
  • +7 (4212) 510-605
Секция "Берегиня" в ЦДТ "Народные ремесла":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
  • +7 (4212) 510-806
  • +7 (4212) 510-605
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Образование высшее педагогическое, Комсомольский на Амуре педагогический институт1993 «Учитель начальных классов» 1 квалификационная категория

Курсы повышения квалификации

  • Грамоты городского и регионального уровня

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Общий стаж работы 28 лет стаж работы по специальности -12 лет.

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели