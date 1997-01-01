Козупица Людмила Анатольевна
Педагог 1 категории студии «Оригами. Квилинг», "Бисероплетение", "Берегиня", "Рукоделие". Владеет данной техникой на высоком уровне. Дети активно принимают участие в конкурсах и выставках. Педагог проводит мастер – классы в краевом Центре дополнительного образования детей «Созвездие», школах города. Активно принимает участие в подготовке традиционной городской выставки цветов, изготовлении ростовых кукол, костюмов для студий: «Арлекин», «Астра».
Адреса
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Секция "Рукоделие" в ЦДТ "Народные ремесла":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
- +7 (4212) 510-806
- +7 (4212) 510-605
Секция "Берегиня" в ЦДТ "Народные ремесла":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
- +7 (4212) 510-806
- +7 (4212) 510-605
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Образование высшее педагогическое, Комсомольский на Амуре педагогический институт1993 «Учитель начальных классов» 1 квалификационная категория
Курсы повышения квалификации
- Грамоты городского и регионального уровня
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Общий стаж работы 28 лет стаж работы по специальности -12 лет.
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 24 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 15 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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