Козупица Людмила Анатольевна

Педагог 1 категории студии «Оригами. Квилинг», "Бисероплетение", "Берегиня", "Рукоделие". Владеет данной техникой на высоком уровне. Дети активно принимают участие в конкурсах и выставках. Педагог проводит мастер – классы в краевом Центре дополнительного образования детей «Созвездие», школах города. Активно принимает участие в подготовке традиционной городской выставки цветов, изготовлении ростовых кукол, костюмов для студий: «Арлекин», «Астра».