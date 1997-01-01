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Кравцова Мария Юрьевна

Кравцова Мария Юрьевна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Спорт, Танцы, Гимнастика
Стаж 13 лет
Адреса
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Студия эстрадного танца "Максимум":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Юности, 6Б
  • +7 (914) 772-14-87
Акробатика (гимнастика) в ЦЭВД "Отрада":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Юности, 6Б
  • +7 (4212) 362-866
  • +7 (4212) 331-263 , факс
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее.Физическая культура, педагог по физической культуре.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • 5 месяцев

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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