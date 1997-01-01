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Крет Виктория Борисовна

Крет Виктория Борисовна

6.5 Рейтинг
0 Отзывов
Спорт, Гимнастика
Стаж 19 лет
Адреса
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Художественная гимнастика в ДЮСШ "Олимпия":
Хабаровск, Индустриальный, пер. Молдавский, 10
  • +7 (4212) 751-942
  • +7 (4212) 751-943
Информация о преподавателе

Звание

  • мастер спорта СССР

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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