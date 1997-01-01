Крицкий Иван Евгеньевич

Адреса
Показать все Спрятать
Показать адреса на карте
Тхэквондо в СК «Барсы»:
Хабаровск, ул. Советская, 1
- +7 (914) 777-74-11
- +7 (999) 794-61-91
- +7 (924) 101-34-64
Тхэквондо в СК «Барсы»:
Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118
- +7 (914) 777-74-11
- +7 (999) 794-61-91
- +7 (924) 101-34-64
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- ДВГУПС, управление качеством, 2014 г.
Курсы повышения квалификации
- Всероссийские судейские семинары 2013 г., 2017 г.
- Тренерский семинар Хабаровского края 2014 г., 2017 г.
Участие в соревнованиях
- Чемпион и призер г. Хабаровска, Хабаровского края, ДФО, международных соревнований «Ussuriysk open», этапа спартакиады учащихся (г. Владивосток).
- Чемпион международных соревнований в КНР г. Харбин 2013 г., 2014 г.
Опыт работы
- ООО СК БАРСЫ, Президент, с 2013 г.
Титулованные ученики
- Призеры и победители чемпионатов г. Хабаровска, Хабаровского края, Дальнего Востока.
0 отзывов
-
Стаж 18 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
-
Стаж 8 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
-
Стаж 28 летОтзывов: 12Стаж не указанОтзывов: 12
-
Стаж 3 годаОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
Загрузка комментариев...