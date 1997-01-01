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Крицкий Иван Евгеньевич

Крицкий Иван Евгеньевич

8.8 Рейтинг
0 Отзывов
Таекван-до, Боевые искусства
Стаж 6 лет
Адреса
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Тхэквондо в СК «Барсы»:
Хабаровск, ул. Советская, 1
  • +7 (914) 777-74-11
  • +7 (999) 794-61-91
  • +7 (924) 101-34-64
Тхэквондо в СК «Барсы»:
Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118
  • +7 (914) 777-74-11
  • +7 (999) 794-61-91
  • +7 (924) 101-34-64
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • ДВГУПС, управление качеством, 2014 г.

Курсы повышения квалификации

  • Всероссийские судейские семинары 2013 г., 2017 г.
  • Тренерский семинар Хабаровского края 2014 г., 2017 г.

Участие в соревнованиях

  • Чемпион и призер г. Хабаровска, Хабаровского края, ДФО, международных соревнований «Ussuriysk open», этапа спартакиады учащихся (г. Владивосток).
  • Чемпион международных соревнований в КНР г. Харбин 2013 г., 2014 г.

Опыт работы

  • ООО СК БАРСЫ, Президент, с 2013 г.

Титулованные ученики

  • Призеры и победители чемпионатов г. Хабаровска, Хабаровского края, Дальнего Востока.
0 отзывов

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