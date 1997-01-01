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Кучерявенко Владимир Евгеньевич

Кучерявенко Владимир Евгеньевич

7.6 Рейтинг
8 Отзывов
Карате
Стаж не указан
Адреса
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Секция сётокан каратэ в СФКХК:
Хабаровск, Центральный, ул. Шеронова, 106
  • +7 (924) 200-36-76
Секция сётокан каратэ в СФКХК:
Хабаровск, Центральный, ул. Шеронова, 106
  • +7 (924) 200-36-76
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Серебрянный призер Чемпионата Сибири и Дальнего Востока по каратэ Сётокан, 2014г.,
  • Участник Чемпионата России
  • Участник и призер многих дальневосточных турниров по различным видам каратэ и рукопашному бою

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
8 отзывов

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