Кучерявенко Владимир Евгеньевич

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Секция сётокан каратэ в СФКХК:
Хабаровск, Центральный, ул. Шеронова, 106
- +7 (924) 200-36-76
Секция сётокан каратэ в СФКХК:
Хабаровск, Центральный, ул. Шеронова, 106
- +7 (924) 200-36-76
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Серебрянный призер Чемпионата Сибири и Дальнего Востока по каратэ Сётокан, 2014г.,
- Участник Чемпионата России
- Участник и призер многих дальневосточных турниров по различным видам каратэ и рукопашному бою
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
8 отзывов
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Стаж 12 летОтзывов: 23Стаж не указанОтзывов: 23
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Стаж не указанОтзывов: 157Стаж не указанОтзывов: 157
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Стаж не указанОтзывов: 130Стаж не указанОтзывов: 130
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Стаж не указанОтзывов: 50Стаж не указанОтзывов: 50
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