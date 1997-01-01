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Кучма Марина Витальевна

Кучма Марина Витальевна

7.6 Рейтинг
0 Отзывов
Подготовка к школе, Скорочтение
Стаж 2 года
Адреса
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Секция «Умные дети»:
Хабаровск, Центральный, ул. Гамарника, 15
  • +7 (924) 220-60-68
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • ТОГУ, специальность «Туризм».
  • Институт профессионального образования по специальности «Педагог дополнительного образования» (проходит обучение в настоящее время).

Курсы повышения квалификации

  • Курс «Особенности работы с дошкольниками на развивающих занятиях в детских центрах и садах: теория и практика», онлайн школа «Фоксфорд», октябрь 2019 г. - январь 2020 г.
  • Курс-конференция «Мягкие навыки», онлайн-школа «Фоксфорд».

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Педагог по скорочтению и развитию интеллекта в школе IQ007, 2017-2019 гг.

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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