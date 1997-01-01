Кучма Марина Витальевна

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Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- ТОГУ, специальность «Туризм».
- Институт профессионального образования по специальности «Педагог дополнительного образования» (проходит обучение в настоящее время).
Курсы повышения квалификации
- Курс «Особенности работы с дошкольниками на развивающих занятиях в детских центрах и садах: теория и практика», онлайн школа «Фоксфорд», октябрь 2019 г. - январь 2020 г.
- Курс-конференция «Мягкие навыки», онлайн-школа «Фоксфорд».
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Педагог по скорочтению и развитию интеллекта в школе IQ007, 2017-2019 гг.
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 5 летОтзывов: 31Стаж не указанОтзывов: 31
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Стаж 21 годОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 11 летОтзывов: 11Стаж не указанОтзывов: 11
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Стаж 7 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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