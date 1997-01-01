Кудаковская Анжела Геннадьевна
Педагог 1 категории.Работает с детьми с ограниченными возможностями по слуху, и детьми из малообеспеченных семей. Творчески работающий, одаренный педагог. Каждое её занятие пробуждает в детях любознательность и творческое начало, учит их трудолюбию, согревает их души добром и любовью.
Адреса
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Секция "Золотая ленточка в ЦДТ Народные ремесла":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
- +7 (4212) 510-806
- +7 (4212) 510-605
Секция "Оригами" в ЦДТ "Народные ремесла":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
- +7 (4212) 510-806
- +7 (4212) 510-605
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Образование высшее, педагогическое,1993 г.
Курсы повышения квалификации
- Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по дошкольному воспитанию» 1 квалификационная категория, курсы - 2013 г.
Участие в соревнованиях
- Отмечена грамотой Министерства Здравоохранения
Опыт работы
- Общий стаж работы 20 лет, стаж работы по специальности -18 лет.
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 24 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 15 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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