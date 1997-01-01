Кудаковская Анжела Геннадьевна

Педагог 1 категории.Работает с детьми с ограниченными возможностями по слуху, и детьми из малообеспеченных семей. Творчески работающий, одаренный педагог. Каждое её занятие пробуждает в детях любознательность и творческое начало, учит их трудолюбию, согревает их души добром и любовью.