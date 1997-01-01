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Кудаковская Анжела Геннадьевна

Кудаковская Анжела Геннадьевна

8.5 Рейтинг
0 Отзывов
Творчество
Стаж 23 года
Адреса
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Секция "Золотая ленточка в ЦДТ Народные ремесла":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
  • +7 (4212) 510-806
  • +7 (4212) 510-605
Секция "Оригами" в ЦДТ "Народные ремесла":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
  • +7 (4212) 510-806
  • +7 (4212) 510-605
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Образование высшее, педагогическое,1993 г.

Курсы повышения квалификации

  • Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по дошкольному воспитанию» 1 квалификационная категория, курсы - 2013 г.

Участие в соревнованиях

  • Отмечена грамотой Министерства Здравоохранения

Опыт работы

  • Общий стаж работы 20 лет, стаж работы по специальности -18 лет.

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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