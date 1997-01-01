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Куклева Наталья Васильевна

Куклева Наталья Васильевна

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Творчество
Стаж 40 лет
Адреса
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"От монолога к диалогу" в ДЮЦ "Восхождение":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
  • +7 (4212) 383-987 , вахта
  • +7 (4212) 389-622 , директор
  • +7 (4212) 389-621
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • .Хабаровский государственный институт культуры, 1984 г. Специальность - «Культурно - просветительная работа» , квалификация – Клубный работик

Курсы повышения квалификации

  • 2012г. ВДЦ «ОКЕАН» Современное состояние детского театрального движения» 99ч
  • 2013г. УМЦ КНОТОК «Практические аспекты деятельности режиссера любительского театра» 72ч
  • 2014г. ХК ИРО « Проектирование образовательного пространства УДОД в условиях введения федеральных государственных стандартов (ФГОС) общего образования» 116ч
  • 2016 г., КГБОУ ДПО ХК ИРО, «Театральная педагогика как средство создания развивающей образовательной среды», 36 часов

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Общий : 37 лет
  • Педагогический: 37 лет
  • В ДЮЦ "Восхождение" : 32 года

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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