Куклева Наталья Васильевна
Педагог дополнительного образования,«Диалог». Почетный работник общего образования
Адреса
Показать адреса на карте
"От монолога к диалогу" в ДЮЦ "Восхождение":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
- +7 (4212) 383-987 , вахта
- +7 (4212) 389-622 , директор
- +7 (4212) 389-621
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- .Хабаровский государственный институт культуры, 1984 г. Специальность - «Культурно - просветительная работа» , квалификация – Клубный работик
Курсы повышения квалификации
- 2012г. ВДЦ «ОКЕАН» Современное состояние детского театрального движения» 99ч
- 2013г. УМЦ КНОТОК «Практические аспекты деятельности режиссера любительского театра» 72ч
- 2014г. ХК ИРО « Проектирование образовательного пространства УДОД в условиях введения федеральных государственных стандартов (ФГОС) общего образования» 116ч
- 2016 г., КГБОУ ДПО ХК ИРО, «Театральная педагогика как средство создания развивающей образовательной среды», 36 часов
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Общий : 37 лет
- Педагогический: 37 лет
- В ДЮЦ "Восхождение" : 32 года
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
-
Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
-
Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
-
Стаж 24 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
-
Стаж 15 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
Загрузка комментариев...