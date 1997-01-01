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Кулешова Виктория Викторовна

Кулешова Виктория Викторовна

7.0 Рейтинг
0 Отзывов
Таекван-до, Боевые искусства
Стаж не указан
Адреса
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Тхэквондо МФТ в СК «Арена»:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 83
  • +7 (4212) 622-999
Информация о преподавателе

Звание

  • КМС

Образование

  • Обучается в Тихоокеанском Государственном Университете по специальности «Педагог физической культуры и спорта».

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Бронзовый призёр Кубка Мира 2016 г., Венгрия.
  • Первое место на Чемпионате России, 2017 г.
  • Серебряный призёр Кубка Европы, 2017 г., Польша.
  • Неоднократный чемпион и призёр соревнований Дальнего Востока.

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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