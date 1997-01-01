Кулешова Виктория Викторовна
Входит в состав сборной Хабаровского края по Тхэквондо.
Адреса
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Тхэквондо МФТ в СК «Арена»:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 83
- +7 (4212) 622-999
Информация о преподавателе
Звание
- КМС
Образование
- Обучается в Тихоокеанском Государственном Университете по специальности «Педагог физической культуры и спорта».
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Бронзовый призёр Кубка Мира 2016 г., Венгрия.
- Первое место на Чемпионате России, 2017 г.
- Серебряный призёр Кубка Европы, 2017 г., Польша.
- Неоднократный чемпион и призёр соревнований Дальнего Востока.
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 18 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 6 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 8 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 28 летОтзывов: 12Стаж не указанОтзывов: 12
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