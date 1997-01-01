Куликов Андрей Иванович
Педагог дополнительного образования по пластике «Серебряная нотка», «Диалог»
Адреса
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"От монолога к диалогу" в ДЮЦ "Восхождение":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
- +7 (4212) 383-987 , вахта
- +7 (4212) 389-622 , директор
- +7 (4212) 389-621
Секция "Пластика" в ДЮЦ "Восхождение":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
- +7 (4212) 383-987 , вахта
- +7 (4212) 389-622 , директор
- +7 (4212) 389-621
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее .Хабаровский политехнический институт, 1981г. Специальность - «Культурно - просветительная работа» , квалификация – «Клубный работник»
Курсы повышения квалификации
- 2013г., ХК ИРО. «Профессиональная деятельность педагога дополнительного образования в условиях реализации современной модели образования», 144ч
- 2016 КГБОУ ДПО ХК ИРО « Проектирование образовательного пространства УДОД в условиях введения ФГОС общего образования 72 часа
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Общий: 34 года
- В ДЮЦ "Восхождение" : 16 лет
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 24 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 15 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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