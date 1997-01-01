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Куликов Андрей Иванович

Куликов Андрей Иванович

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Творчество
Стаж 37 лет
Адреса
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"От монолога к диалогу" в ДЮЦ "Восхождение":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
  • +7 (4212) 383-987 , вахта
  • +7 (4212) 389-622 , директор
  • +7 (4212) 389-621
Секция "Пластика" в ДЮЦ "Восхождение":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
  • +7 (4212) 383-987 , вахта
  • +7 (4212) 389-622 , директор
  • +7 (4212) 389-621
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее .Хабаровский политехнический институт, 1981г. Специальность - «Культурно - просветительная работа» , квалификация – «Клубный работник»

Курсы повышения квалификации

  • 2013г., ХК ИРО. «Профессиональная деятельность педагога дополнительного образования в условиях реализации современной модели образования», 144ч
  • 2016 КГБОУ ДПО ХК ИРО « Проектирование образовательного пространства УДОД в условиях введения ФГОС общего образования 72 часа

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Общий: 34 года
  • В ДЮЦ "Восхождение" : 16 лет

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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