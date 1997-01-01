Кузнецов Сергей

Адреса
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Тхэквондо в ФК " World Classики":
Хабаровск, Центральный, ул. Тургенева, 46
- +7 (4212) 413-256
Тхэквондо в ФК " World Classики":
Хабаровск, Железнодорожный, ш. Восточное, 41
- +7 (4212) 646-464
Информация о преподавателе
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Курсы повышения квалификации
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Участие в соревнованиях
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Опыт работы
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Титулованные ученики
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0 отзывов
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Стаж 18 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 6 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 28 летОтзывов: 12Стаж не указанОтзывов: 12
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Стаж 3 годаОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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