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Кузьменко Юлия Валентиновна

Кузьменко Юлия Валентиновна

7.2 Рейтинг
0 Отзывов
Творчество, ИЗО
Стаж 4 года
Адреса
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Творческая мастерская в школе "Радость":
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
  • +7 (4212) 227-041
  • +7 (4212) 283-281
Секция "Шестеренка" в школе "Радость":
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
  • +7 (4212) 227-041
  • +7 (4212) 283-281
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Художественная школа г. Облучье 2000-2006гг.
  • Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема. г. Биробиджан 2007-2012гг. Специальность: Изобразительное искусство Квалификация: Учитель изобразительного искусства Специализация: Компьютерная графика

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Стаж работы в «Школе Радость»: 1 год

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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