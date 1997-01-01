Кузьменко Юлия Валентиновна
Педагог по ИЗО. Педагог Клуба Экспериментальной механики и робототехники.
Адреса
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Творческая мастерская в школе "Радость":
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
- +7 (4212) 227-041
- +7 (4212) 283-281
Секция "Шестеренка" в школе "Радость":
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
- +7 (4212) 227-041
- +7 (4212) 283-281
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Художественная школа г. Облучье 2000-2006гг.
- Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема. г. Биробиджан 2007-2012гг. Специальность: Изобразительное искусство Квалификация: Учитель изобразительного искусства Специализация: Компьютерная графика
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Стаж работы в «Школе Радость»: 1 год
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 24 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 15 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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