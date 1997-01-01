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Кузьмина Анастасия Ильинична

Кузьмина Анастасия Ильинична

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Музыка, Гитара, Балалайка
Стаж 13 лет
Адреса
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Отделение "Балалайка" в ДШИ №5:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Световая, 9
  • +7 (4212) 261-609
Отделение "Гитара" в ДШИ №5:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Световая, 9
  • +7 (4212) 261-609
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Государственный Хабаровский краевой колледж искусств, 2001 г. Диплом СВ № 1779574 Специальность: инструментальное исполнительство Квалификация: Артист оркестра (ансамбля), преподаватель игры на инструменте
  • Хабаровский государственный институт искусств и культуры, 2006 г. Диплом ВСВ № 0719992 Квалификация: Художественный руководитель оркестра народных инструментов, преподаватель. Специальность: «Народное художественное творчество»

Курсы повышения квалификации

  • Удостоверение № 54 КНОТОК 2008 г.
  • Удостоверение № 24 ГОУ СПО ХККИ 2010 г.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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