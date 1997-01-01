Кузьмина Анастасия Ильинична

Адреса
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Отделение "Балалайка" в ДШИ №5:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Световая, 9
- +7 (4212) 261-609
Отделение "Гитара" в ДШИ №5:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Световая, 9
- +7 (4212) 261-609
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Государственный Хабаровский краевой колледж искусств, 2001 г. Диплом СВ № 1779574 Специальность: инструментальное исполнительство Квалификация: Артист оркестра (ансамбля), преподаватель игры на инструменте
- Хабаровский государственный институт искусств и культуры, 2006 г. Диплом ВСВ № 0719992 Квалификация: Художественный руководитель оркестра народных инструментов, преподаватель. Специальность: «Народное художественное творчество»
Курсы повышения квалификации
- Удостоверение № 54 КНОТОК 2008 г.
- Удостоверение № 24 ГОУ СПО ХККИ 2010 г.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
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Стаж 31 годОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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Стаж 33 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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