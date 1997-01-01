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Квасница Кристина

Квасница Кристина

6.0 Рейтинг
0 Отзывов
Хореография, Модельные курсы
Стаж не указан
Адреса
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Дальневосточный театр моды «Школа моделей»:
Хабаровск, Центральный, ул. Дикопольцева, 12
  • +7 (924) 213-96-56
Информация о преподавателе

Звание

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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в соревнованиях

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Опыт работы

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Титулованные ученики

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0 отзывов

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