Квасница Кристина
Педагог – хореограф Детской академии моды и стиля с 2012 года.
Адреса
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Дальневосточный театр моды «Школа моделей»:
Хабаровск, Центральный, ул. Дикопольцева, 12
- +7 (924) 213-96-56
Информация о преподавателе
Звание
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Образование
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Курсы повышения квалификации
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Участие в соревнованиях
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Опыт работы
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Титулованные ученики
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0 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 10 летОтзывов: 9Стаж не указанОтзывов: 9
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Стаж 3 годаОтзывов: 12Стаж не указанОтзывов: 12
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