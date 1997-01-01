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Лаухина Анна Александровна

Лаухина Анна Александровна

6.5 Рейтинг
0 Отзывов
Танцы
Стаж 16 лет
Адреса
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Игра на гитаре в ДЮЦ «Восхождение»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
  • +7 (4212) 383-987
  • +7 (4212) 389-621
Ирландские танцы в ЦИК "Изумрудный остров":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
  • +7 (4212) 383-987 , вахта
  • +7 (4212) 389-622 , директор
  • +7 (914) 197-68-06
  • +7 (909) 841-87-92
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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