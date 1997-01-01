Лебединская Наталья Анатольевна

Адреса
Показать адреса на карте
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Хабаровское краевое училище искусств КТ № 316981 Специальность: народные инструменты (аккордеон)
- Квалификация: Руководитель самодеятельного оркестра народных инструментов, преподаватель музыкальной школы по классу аккордеона
- Квалификация: Руководитель самодеятельного оркестра народных инструментов, преподаватель музыкальной школы по классу аккордеона
Курсы повышения квалификации
- Свидетельство № 219 ФПК ДВГГУ на ФПКПВ и ССУЗ 2009 г.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
-
Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
-
Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
-
Стаж 31 годОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
-
Стаж 33 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
Загрузка комментариев...