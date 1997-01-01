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Лебединская Наталья Анатольевна

Лебединская Наталья Анатольевна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Музыка, Аккордеон
Стаж 29 лет
Адреса
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Отделение "Аккордеон" в ДШИ №5:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Световая, 9
  • +7 (4212) 261-609
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Хабаровское краевое училище искусств КТ № 316981 Специальность: народные инструменты (аккордеон)
  • Квалификация: Руководитель самодеятельного оркестра народных инструментов, преподаватель музыкальной школы по классу аккордеона
  • Квалификация: Руководитель самодеятельного оркестра народных инструментов, преподаватель музыкальной школы по классу аккордеона

Курсы повышения квалификации

  • Свидетельство № 219 ФПК ДВГГУ на ФПКПВ и ССУЗ 2009 г.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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