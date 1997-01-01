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Лещук Олег Васильевич

Лещук Олег Васильевич

7.1 Рейтинг
0 Отзывов
Информатика
Стаж 2 года
Адреса
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Информационные технологии в ДЮЦ «Техноспектр»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ломоносова, 2
  • +7 (4212) 585-296
  • +7 (4212) 585-297
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее профессиональное.

Курсы повышения квалификации

  • 2017 г. – КГБ ОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования» по программе «Инновационные подходы в системе дополнительного образования технической направленности», 24 часа 
  • 2018 г. – ПК, Центр дополнительного образования Автономной некоммерческой организации «Дальневосточный институт содействия общественному развитию» АНО ДВИСОР , по программе: «Работа преподавателя в системе дистанционного обучения Mooble»,72 часа.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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