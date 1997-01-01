Лещук Олег Васильевич
Педагог дополнительного образования, объединение «АЙ-ТИ», методист.
Адреса
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Информационные технологии в ДЮЦ «Техноспектр»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ломоносова, 2
- +7 (4212) 585-296
- +7 (4212) 585-297
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее профессиональное.
Курсы повышения квалификации
- 2017 г. – КГБ ОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования» по программе «Инновационные подходы в системе дополнительного образования технической направленности», 24 часа
- 2018 г. – ПК, Центр дополнительного образования Автономной некоммерческой организации «Дальневосточный институт содействия общественному развитию» АНО ДВИСОР , по программе: «Работа преподавателя в системе дистанционного обучения Mooble»,72 часа.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 16 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 30 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 18 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 10 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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