Ли Виталий Петрович

5 дан. Президент ДВ Федерации Тхэковндо МФТ. С 2013г входит в тренерский совет сборной России по тхэквондо. Воспитал 1 Чемпиона Мира, 15 победителей Кубка Мира, 4 Чемпиона Европы, 10 Победителей Кубка Европы. Множество Чемпионов России.