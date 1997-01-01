Ли Виталий Петрович
5 дан. Президент ДВ Федерации Тхэковндо МФТ. С 2013г входит в тренерский совет сборной России по тхэквондо. Воспитал 1 Чемпиона Мира, 15 победителей Кубка Мира, 4 Чемпиона Европы, 10 Победителей Кубка Европы. Множество Чемпионов России.
Адреса
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Секция "Таэквондо" в Союзе таэвондо:
Хабаровск, Центральный, пер. Ростовский, 5
- +7 (4212) 237-121
- +7 (914) 777-25-58
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- участие в соревнованиях Победитель Кубка Европы среди ветеранов
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
12 отзывов
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Стаж 18 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 6 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 3 годаОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 10 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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