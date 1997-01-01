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Лисицына Алена Олеговна

Лисицына Алена Олеговна

8.8 Рейтинг
3 Отзывов
Спорт, Танцы
Стаж 6 лет
Адреса
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Программа "Смайл" в ДЮЦ «Восхождение»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
  • +7 (4212) 383-987
  • +7 (4212) 389-621
«Акробатика в чирлидинге» в ДЮЦ «Восхождение»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
  • +7 (4212) 383-987
  • +7 (4212) 389-621
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее, непедагогическое . Дальневосточная государственная академия физической культуры , 2012 Квалификация – «Спец. П о физической культуре и спорту»

Курсы повышения квалификации

  • 2015 г., НЧУДО «УЦНВС», «Квалификационный семинар для судей на III категорию» 16 часов
  • 2015 г. НЧУДО «УЦНВС», «семинар для тренера по черлидингу, экспресс - подготовка», 16 часов

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • 4 года

Титулованные ученики

  • Нет информации
3 отзыва

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