Лисицына Алена Олеговна

Адреса
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Программа "Смайл" в ДЮЦ «Восхождение»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
- +7 (4212) 383-987
- +7 (4212) 389-621
«Акробатика в чирлидинге» в ДЮЦ «Восхождение»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
- +7 (4212) 383-987
- +7 (4212) 389-621
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее, непедагогическое . Дальневосточная государственная академия физической культуры , 2012 Квалификация – «Спец. П о физической культуре и спорту»
Курсы повышения квалификации
- 2015 г., НЧУДО «УЦНВС», «Квалификационный семинар для судей на III категорию» 16 часов
- 2015 г. НЧУДО «УЦНВС», «семинар для тренера по черлидингу, экспресс - подготовка», 16 часов
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- 4 года
Титулованные ученики
- Нет информации
3 отзыва
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Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж не указанОтзывов: 42
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Стаж 16 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 18 летОтзывов: 33Стаж не указанОтзывов: 33
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Стаж 12 летОтзывов: 23Стаж не указанОтзывов: 23
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