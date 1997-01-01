Литвиненко Александр Дмитриевич
Педагог дополнительного образования, объединение «Авиамоделист».
Адреса
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Секция "Авиамоделист" в ДЮЦ "Техноспектр":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ломоносова, 2
- +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь (факс)
- +7 (4212) 585-297 , методический отдел
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее профессиональное.
Курсы повышения квалификации
- 2018 г. – ООО «Столичный учебный центр» по программе: «Дополнительное образование: Инновационные подходы к организации учебного процесса», 72 часа.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 45 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 29 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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