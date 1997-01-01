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Литвиненко Александр Дмитриевич

Литвиненко Александр Дмитриевич

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Авиамоделирование
Стаж 28 лет
Адреса
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Секция "Авиамоделист" в ДЮЦ "Техноспектр":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ломоносова, 2
  • +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь (факс)
  • +7 (4212) 585-297 , методический отдел
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее профессиональное.

Курсы повышения квалификации

  • 2018 г. – ООО «Столичный учебный центр» по программе: «Дополнительное образование: Инновационные подходы к организации учебного процесса», 72 часа.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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