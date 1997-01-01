Литвиненко Мария Александровна
Заслуженная артистка России. Прошла обучение у преподавателя-хореографа, директора одной из французских школ современного танца Гарольдины Армстронг. Диплом IX Международного конкурса артистов балета и хореографов в Москве (2001); Диплом губернатора Красноярского края (2002); Премия «Наследие» за особые достижения в культуре и искусстве в номинации «Хореография» (2004); Лауреат краевого театрального смотра-конкурса «Премьеры Красноярья» в номинации «Лучший ансамбль» в балете «Золушка» (2008); Индивидуальный грант губернатора Красноярского края за достижения в области культуры (2008).
Адреса
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Школа классического балета "Lil Ballerine":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Двинская, 2
- +7 (4212) 602-608
Школа классического балета "Lil Ballerine":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 53 кор. 1
- +7 (4212) 602-608
Информация о преподавателе
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Участие в соревнованиях
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 10 летОтзывов: 9Стаж не указанОтзывов: 9
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Стаж 3 годаОтзывов: 12Стаж не указанОтзывов: 12
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