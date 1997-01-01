Литвиненко Мария Александровна

Заслуженная артистка России. Прошла обучение у преподавателя-хореографа, директора одной из французских школ современного танца Гарольдины Армстронг. Диплом IX Международного конкурса артистов балета и хореографов в Москве (2001); Диплом губернатора Красноярского края (2002); Премия «Наследие» за особые достижения в культуре и искусстве в номинации «Хореография» (2004); Лауреат краевого театрального смотра-конкурса «Премьеры Красноярья» в номинации «Лучший ансамбль» в балете «Золушка» (2008); Индивидуальный грант губернатора Красноярского края за достижения в области культуры (2008).