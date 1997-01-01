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Лобарева Валерия Алексеевна

Лобарева Валерия Алексеевна

7.6 Рейтинг
0 Отзывов
Шахматы
Стаж 3 года
Адреса
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Городской шахматный клуб "Новый Гамбит":
Хабаровск, Краснофлотский, ул. Салтыкова-Щедрина, 83
  • +7 (4212) 932-796
Городской шахматный клуб "Новый Гамбит":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Шатова, 2/1
  • +7 (4212) 932-796
Информация о преподавателе

Звание

  • КМС по шахматам

Образование

  • ТОГУ, факультет компьютерных и фундаментальных наук, направление «Физика»
  • Шахматный клуб «Гамбит», тренеры Семенюк Н.М., Семенюк Л.А. 2010-2016 гг.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Чемпионка края среди женщин 2016, 2018 г.
  • Чемпионка АССК России среди девушек, г. Хабаровск, 2018 г.
  • Чемпионка Хабаровска среди юношей и девушек группа до 15,17,19 лет (1 место)-2012, 2013, 2014, 2015, 2016 гг.
  • Чемпионка Хабаровского края по шахматам в дисциплине блиц (1 место), декабрь 2015 г.
  • Серебряный призёр Дальневосточного федерального округа по шахматам среди девушек до 19 лет (2 место), ноябрь 2015 г.
  • Чемпионка города Хабаровска по классическим шахматам среди женщин - 2 место (2015 г.),1 место (2016 г.), 2 место (2017 г.), 3 место (2018 г.)
  • Чемпионка Хабаровского края по шахматам среди девушек до 14,16,18 лет (1 место), 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 гг.
  • Призёр Этапа Кубка России Рапид Гран-При “Тихоокеанский меридиан” по быстрым шахматам - 3 место, 2014 г.
  • Серебряный призёр Первенство Дальневосточного федерального округа по шахматам среди девушек (2 место), ноябрь 2014 г.
  • Участник сеанса одновременной игры с международным гроссмейстером Вишванатаном Анандом в рамках международного шахматного турнира “Мемориал М.М.Ботвинника”, Москва, 1-5 сентября 2011 г.
  • Чемпионка Этапа Кубка России по быстрым шахматам среди девушек до 14 лет -1 место 2012 г.
  • Чемпионка Открытого шахматного фестиваль “Снежная королева-2014” среди юношей и девушек в категории до 17 лет 1 место, 2014 г.
  • Чемпионка Турнира “Остров Русский”-этапа Кубка России по классическим шахматам  2013 года среди мальчиков и девочек- 1 место, 2013 г.

Опыт работы

  • Шахматный клуб «Новый Гамбит» -тренер, 2017 г. - настоящее время.
  • 8 Гимназия - тренер по шахматам, 2017г.- настоящее время.

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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