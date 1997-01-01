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Лобукова Ольга Викторовна

Лобукова Ольга Викторовна

9.0 Рейтинг
9 Отзывов
Спорт, Танцы, Хореография
Стаж 10 лет
Адреса
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Хореография в ДЮЦ "Импульс":
Хабаровск, Железнодорожный, пер. Антенный, 3
  • +7 (4212) 333-848
  • +7 (914) 180-47-22
Объединение "Брэйк-бум" в ДЮЦ "Импульс":
Хабаровск, Железнодорожный, пер. Антенный, 3
  • +7 (4212) 333-848
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Хабаровский государственный институт искусств и культуры». Квалификация «Художественный руководитель хореографического коллектива, преподаватель», 2012 г

Курсы повышения квалификации

  • Центр эффективных коммуникаций Эра Водолея WEB – издательство Век Информации Группа компаний «Маренго При информационной поддержке проекта «Танцевальный клондайк» Сертификат о прохождении курса теоретических и практических занятий в объеме 16 часов. Февраль 2016 г

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • общий стаж работы - 7 лет

Титулованные ученики

  • Нет информации
9 отзывов

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