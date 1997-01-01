Лобукова Ольга Викторовна
Педагог дополнительного образования.Хореография (бюджетное обучение).
Адреса
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Хореография в ДЮЦ "Импульс":
Хабаровск, Железнодорожный, пер. Антенный, 3
- +7 (4212) 333-848
- +7 (914) 180-47-22
Объединение "Брэйк-бум" в ДЮЦ "Импульс":
Хабаровск, Железнодорожный, пер. Антенный, 3
- +7 (4212) 333-848
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Хабаровский государственный институт искусств и культуры». Квалификация «Художественный руководитель хореографического коллектива, преподаватель», 2012 г
Курсы повышения квалификации
- Центр эффективных коммуникаций Эра Водолея WEB – издательство Век Информации Группа компаний «Маренго При информационной поддержке проекта «Танцевальный клондайк» Сертификат о прохождении курса теоретических и практических занятий в объеме 16 часов. Февраль 2016 г
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- общий стаж работы - 7 лет
Титулованные ученики
- Нет информации
9 отзывов
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Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж не указанОтзывов: 42
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Стаж 16 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 18 летОтзывов: 33Стаж не указанОтзывов: 33
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Стаж 12 летОтзывов: 23Стаж не указанОтзывов: 23
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