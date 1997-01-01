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Лукашенко Татьяна Борисовна

Лукашенко Татьяна Борисовна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Раннее развитие
Стаж 26 лет
Адреса
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Клуб "Почемучки" в ЦВР "Планета взросления":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 71
  • +7 (4212) 547-015
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Хабаровское педагогическое училище, дошкольное образование, 1995
  • Хабаровский государствен-ный институт искусств и культуры, социально-культурная деятельность, 2001
  • Дальневосточная государ-ственная социально-гуманитарная академия, специальная дошкольная педагогика и психология, 2011

Курсы повышения квалификации

  • 72ч., 2011, ГОУВПО «ДВГСГА» «Психолого-педагогическое сопровожде-ние речевого развития детей с нарушениями речи»

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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