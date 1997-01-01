Лукашенко Татьяна Борисовна

Адреса
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Клуб "Почемучки" в ЦВР "Планета взросления":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 71
- +7 (4212) 547-015
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Хабаровское педагогическое училище, дошкольное образование, 1995
- Хабаровский государствен-ный институт искусств и культуры, социально-культурная деятельность, 2001
- Дальневосточная государ-ственная социально-гуманитарная академия, специальная дошкольная педагогика и психология, 2011
Курсы повышения квалификации
- 72ч., 2011, ГОУВПО «ДВГСГА» «Психолого-педагогическое сопровожде-ние речевого развития детей с нарушениями речи»
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 7 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 5 летОтзывов: 31Стаж не указанОтзывов: 31
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Стаж 23 годаОтзывов: 8Стаж не указанОтзывов: 8
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Стаж 24 годаОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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