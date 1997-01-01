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Лунёва Светлана Сергеевна

Лунёва Светлана Сергеевна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Музыка, Флейта, Саксофон
Стаж 26 лет
Адреса
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Секция "Музыкальный инструмент" в ДМШ №1:
Хабаровск, Центральный, ул. Гоголя, 25
  • +7 (4212) 304-576
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Хабаровское краевое училище искусств (преподаватель ДМШ, концертмейстер)
  • Хабаровский государственный институт культуры (руководитель оркестра, преподаватель)

Курсы повышения квалификации

  • 2012, февраль (№2) Краевой колледж (работа преподавателя оркестровых инструментов)

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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