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Лященко Дмитрий Николаевич

Лященко Дмитрий Николаевич

7.1 Рейтинг
0 Отзывов
Гитара
Стаж 3 года
Адреса
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Секция "Тутти-Футти" в ДЮЦ "Техноспектр":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ломоносова, 2
  • +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь (факс)
  • +7 (4212) 585-297 , методический кабинет
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Среднее профессиональное

Курсы повышения квалификации

  • 2015 г. - КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования» по программе «Проектирование пространства УДОД в условиях введения ФГОС общего образования», 72 часа

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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