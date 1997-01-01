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Лященко Марина Борисовна

Лященко Марина Борисовна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Музыка
Стаж 45 лет
Адреса
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Отделение "Сольное пение" в ДШИ №5:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Световая, 9
  • +7 (4212) 261-609
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Хабаровское училище искусств, 1971 г. Диплом У № 248031 Специальность: хоровое дирижирование Квалификация: Дирижер хора, учитель пения в общеобразовательной школе, преподаватель сольфеджио в музыкальной школе
  • Дальневосточный педагогический институт искусств, 1976 г. Диплом Э № 784880 Специальность: хоровое дирижирование Квалификация: Дирижер хора, преподаватель хоровых дисциплин

Курсы повышения квалификации

  • Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации в КГОУ ДОВ «ЦК» 2009 г.
  • Удостоверение № 256 о повышении квалификации в ФГБОУ ВПО ХГИИиК, 2013 г.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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