Лященко Марина Борисовна

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Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Хабаровское училище искусств, 1971 г. Диплом У № 248031 Специальность: хоровое дирижирование Квалификация: Дирижер хора, учитель пения в общеобразовательной школе, преподаватель сольфеджио в музыкальной школе
- Дальневосточный педагогический институт искусств, 1976 г. Диплом Э № 784880 Специальность: хоровое дирижирование Квалификация: Дирижер хора, преподаватель хоровых дисциплин
Курсы повышения квалификации
- Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации в КГОУ ДОВ «ЦК» 2009 г.
- Удостоверение № 256 о повышении квалификации в ФГБОУ ВПО ХГИИиК, 2013 г.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
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Стаж 31 годОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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Стаж 33 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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