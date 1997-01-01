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Лысенко Светлана Владимировна

Лысенко Светлана Владимировна

7.0 Рейтинг
1 Отзывов
Раннее развитие
Стаж 10 лет
Адреса
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Кружок "Мама и я" в ЦРН "Родник":
Хабаровск, Кировский, ул. Бойко-Павлова, 20
  • +7 (4212) 705-604
  • +7 (924) 308-10-05 , Светлана Владимировна
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Институт педагогики и психологии детства.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
1 отзыв

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