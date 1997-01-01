Лысенко Светлана Владимировна

Адреса
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Кружок "Мама и я" в ЦРН "Родник":
Хабаровск, Кировский, ул. Бойко-Павлова, 20
- +7 (4212) 705-604
- +7 (924) 308-10-05 , Светлана Владимировна
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Институт педагогики и психологии детства.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
1 отзыв
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Стаж 7 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 5 летОтзывов: 31Стаж не указанОтзывов: 31
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Стаж 23 годаОтзывов: 8Стаж не указанОтзывов: 8
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Стаж 24 годаОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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