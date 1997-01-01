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Лю Александр Валерьевич

Лю Александр Валерьевич

8.5 Рейтинг
0 Отзывов
Английский язык, Корейский язык
Стаж 13 лет
Адреса
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 Английский язык для детей от 7 лет в центре «Ива»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Большая, 12
  • +7 (914) 425-71-96
  • +7 (4212) 466-700
 Английский язык для детей от 7 лет в центре «Ива»:
Хабаровск, Кировский, ул. Тихоокеанская, 58
  • +7 (4212) 466-700
  • +7 (914) 425-71-96
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • 2008 год кафедра корейского языка Дальневосточного государственного гуманитарного университета по специальности "переводчик корейского и английского языков".
  • 2009 год институт дополнительного образования Дальневосточного государственного университета путей сообщения по специальности "психология управления персоналом"

Курсы повышения квалификации

  • Стажировка в Республике Корея и в Канаде.

Участие в соревнованиях

  • Кандидат психологических наук, лауреат конкурса молодых ученых Хабаровского края по общественным наукам 2011 года.

Опыт работы

  • Старшеий преподаватель на кафедре корейского языка ДВГГУ.
  • Преподаватель на кафедре психологии ДВГУПС.

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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