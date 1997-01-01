Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели
Махова Оксана Александровна

Махова Оксана Александровна

8.5 Рейтинг
1 Отзывов
Английский язык
Стаж 13 лет
Адреса
Показать адреса на карте
Английский язык в ДЮЦ "Техноспектр":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ломоносова, 2
  • +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь (факс)
  • +7 (4212) 585-297 , методический отдел
  • +7 (924) 202-80-14 , педагог
  • +7 (914) 372-44-04 , педагог
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее профессиональное

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Общий стаж: 10 лет 8 мес Стаж работы по специальности: 5 лет 2 мес

Титулованные ученики

  • Нет информации
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели