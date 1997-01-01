Махова Оксана Александровна
Методист, педагог.Реализуемая программа: «Дружим с английским», «Английский с удовольствием».
Адреса
Показать адреса на карте
Английский язык в ДЮЦ "Техноспектр":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ломоносова, 2
- +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь (факс)
- +7 (4212) 585-297 , методический отдел
- +7 (924) 202-80-14 , педагог
- +7 (914) 372-44-04 , педагог
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее профессиональное
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Общий стаж: 10 лет 8 мес Стаж работы по специальности: 5 лет 2 мес
Титулованные ученики
- Нет информации
1 отзыв
-
Стаж 13 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
-
Стаж 8 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
-
Стаж 6 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
-
Стаж 17 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
Загрузка комментариев...