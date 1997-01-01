Макаревич Вероника Владимировна

Адреса
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Секция "Звонкие голоса" в ДЮЦ "Восхождение":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
- +7 (4212) 383-987 , вахта
- +7 (4212) 389-622 , директор
- +7 (4212) 389-621
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее.Хабаровский государственный институт культуры, 1998 г. Специальность - «Народное художественное творчество» , квалификация – «Руководитель академического хорового коллектива, Преподаватель»
Курсы повышения квалификации
- 2012г. УМЦ КНОТОК «Основные направления работы с солистами в коллективах эстрадного пения» 100ч
- 2014г. ХК ИРО « Проектирование образовательного пространства УДОД в условиях введения федеральных государственных стандартов (ФГОС) общего образования» 116ч
- 2014г. УМЦ КНОТОК « Основные направления работы с вокально - хоровыми коллективами академического и эстрадного исполнительства» 72 ч аса
- 2016г. УМЦ «КНОТОК», «Основные направления раб оты с вокально - хоровым коллективом», 72 часа
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Общий: 24 года
- Педагогический: 21 год
- В ДЮЦ "Восхождение" : 7 лет
Титулованные ученики
- Нет информации
2 отзыва
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
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Стаж 31 годОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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Стаж 33 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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