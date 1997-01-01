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Макаревич Вероника Владимировна

Макаревич Вероника Владимировна

6.2 Рейтинг
2 Отзывов
Музыка, Вокал
Стаж 26 лет
Адреса
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Секция "Звонкие голоса" в ДЮЦ "Восхождение":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
  • +7 (4212) 383-987 , вахта
  • +7 (4212) 389-622 , директор
  • +7 (4212) 389-621
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее.Хабаровский государственный институт культуры, 1998 г. Специальность - «Народное художественное творчество» , квалификация – «Руководитель академического хорового коллектива, Преподаватель»

Курсы повышения квалификации

  • 2012г. УМЦ КНОТОК «Основные направления работы с солистами в коллективах эстрадного пения» 100ч
  • 2014г. ХК ИРО « Проектирование образовательного пространства УДОД в условиях введения федеральных государственных стандартов (ФГОС) общего образования» 116ч
  • 2014г. УМЦ КНОТОК « Основные направления работы с вокально - хоровыми коллективами академического и эстрадного исполнительства» 72 ч аса
  • 2016г. УМЦ «КНОТОК», «Основные направления раб оты с вокально - хоровым коллективом», 72 часа

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Общий: 24 года
  • Педагогический: 21 год
  • В ДЮЦ "Восхождение" : 7 лет

Титулованные ученики

  • Нет информации
2 отзыва

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