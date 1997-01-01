Максименко Анна Васильевна

Адреса
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Робототехника в ДЮЦ "Техноспектр":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ломоносова, 2
- +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь (факс)
- +7 (4212) 585-297 , методический отдел
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Курсы повышения квалификации
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Участие в соревнованиях
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Опыт работы
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Титулованные ученики
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0 отзывов
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Стаж 17 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 32 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 13 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 15 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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