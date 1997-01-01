Макуха Нина Александровна

Доцент кафедры отечественной и всеобщей истории Дальневосточного государственного гуманитарного университета. С 2004 года Нина Александровна, используя собственную методику, разработанную на основе стандартов ФИПИ, проводит подготовку выпускников средних школ Хабаровского края к Единому Государственному Экзамену по обществознанию, с 2008 года является краевым экспертом комиссии ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию и истории, членом жюри на краевом этапе олимпиады по данным дисциплинам, председателем предметной комиссии на вступительных испытаниях в Дальневосточном государственном гуманитарном университете, на юридическом факультете Хабаровской академии экономики и права и в Дальневосточном юридическом институте Министерства внутренних дел Российской Федерации.