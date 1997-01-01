Макуха Нина Александровна
Доцент кафедры отечественной и всеобщей истории Дальневосточного государственного гуманитарного университета. С 2004 года Нина Александровна, используя собственную методику, разработанную на основе стандартов ФИПИ, проводит подготовку выпускников средних школ Хабаровского края к Единому Государственному Экзамену по обществознанию, с 2008 года является краевым экспертом комиссии ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию и истории, членом жюри на краевом этапе олимпиады по данным дисциплинам, председателем предметной комиссии на вступительных испытаниях в Дальневосточном государственном гуманитарном университете, на юридическом факультете Хабаровской академии экономики и права и в Дальневосточном юридическом институте Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Адреса
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Подготовка к ОГЭ по обществознанию в УЦ “Профи”:
Хабаровск, Центральный, ул. Ленина, 73
- +7 (4212) 244-810
- +7 (4212) 208-310
Подготовка к ЕГЭ по обществознанию в УЦ “Профи”:
Хабаровск, Центральный, ул. Ленина, 73
- +7 (4212) 244-810
- +7 (4212) 208-310
Информация о преподавателе
Звание
- Кандидат исторических наук
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
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