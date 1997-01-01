Малахова Ольга Юрьевна

Учитель высшей категории, победитель приоритетного национального проекта "Образование", председатель жюри городской олимпиады по биологии, ведующий эксперт предметной комиссии ЕГЭ и ОГЭ по биологии. имеет опыт преподавательской деятельности более 20 лет, опыт подготовки к ЕГЭ и ОГЭ более 10 лет.