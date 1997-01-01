Малахова Ольга Юрьевна
Учитель высшей категории, победитель приоритетного национального проекта "Образование", председатель жюри городской олимпиады по биологии, ведующий эксперт предметной комиссии ЕГЭ и ОГЭ по биологии. имеет опыт преподавательской деятельности более 20 лет, опыт подготовки к ЕГЭ и ОГЭ более 10 лет.
Адреса
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Подготовка к ОГЭ по биологии в УЦ “Профи”:
Хабаровск, Центральный, ул. Ленина, 73
- +7 (4212) 244-810
- +7 (4212) 208-310
Подготовка к ЕГЭ по биологии в УЦ “Профи”:
Хабаровск, Центральный, ул. Ленина, 73
- +7 (4212) 244-810
- +7 (4212) 208-310
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
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Курсы повышения квалификации
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Участие в соревнованиях
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Опыт работы
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Титулованные ученики
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0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 32 годаОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 3 годаОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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