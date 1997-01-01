Марфина Ирина Владиславовна
Преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер высшей категории.
Адреса
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Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Хабаровское училище искусств (преподаватель, концертмейстер)
- ДВ педагогический институт искусств г. Владивосток (преподаватель, концертмейстер, концертный исполнитель, солист камерного ансамбля)
Курсы повышения квалификации
- 2007, январь (№21) УМЦ КНОТОК (преподавание фортепиано)
- 2011, февраль (№20) Колледж искусств (работа концертмейстеров)
Участие в соревнованиях
- Награждена Благодарностью Министерства культуры РФ.
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
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Стаж 33 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 31 годОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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