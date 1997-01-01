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Мартынова Татьяна Сергеевна

Мартынова Татьяна Сергеевна

9.0 Рейтинг
1 Отзывов
Робототехника
Стаж 32 года
Адреса
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«Юный робототехник» в ДЮЦ «Восхождение»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
  • +7 (4212) 383-987
  • +7 (4212) 389-621
«Основы робототехники» в ДЮЦ «Восхождение»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
  • +7 (4212) 383-987
  • +7 (4212) 389-621
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее.Кировградский государственный педагогический институт имени В. К. Винниченко, 1993 г. Специальность - «Педагогика методика Начального обучения» , квалификация – «Учитель начальных классов»

Курсы повышения квалификации

  • 2014г. ХК ИРО « Проектирование образовательного пространства ДОД в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования» 138ч.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Общий: 30 лет
  • Педагогический: 30 лет
  • В ДЮЦ "Восхождение" : 9 лет

Титулованные ученики

  • Нет информации
1 отзыв

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