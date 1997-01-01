Мартынова Татьяна Сергеевна
Методист, Педагог дополнительного образования первой квалификационной категории.
Адреса
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«Юный робототехник» в ДЮЦ «Восхождение»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
- +7 (4212) 383-987
- +7 (4212) 389-621
«Основы робототехники» в ДЮЦ «Восхождение»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
- +7 (4212) 383-987
- +7 (4212) 389-621
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее.Кировградский государственный педагогический институт имени В. К. Винниченко, 1993 г. Специальность - «Педагогика методика Начального обучения» , квалификация – «Учитель начальных классов»
Курсы повышения квалификации
- 2014г. ХК ИРО « Проектирование образовательного пространства ДОД в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования» 138ч.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Общий: 30 лет
- Педагогический: 30 лет
- В ДЮЦ "Восхождение" : 9 лет
Титулованные ученики
- Нет информации
1 отзыв
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Стаж 17 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 13 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 15 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 7 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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