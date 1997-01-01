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Матошина Елизавета Андреевна

Матошина Елизавета Андреевна

6.0 Рейтинг
0 Отзывов
Танцы
Стаж не указан
Адреса
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Балет с 2 лет - школа балета для детей и взрослых:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 201
  • +7 (4212) 253-700
  • +7 (914) 772-37-00 , WA
Информация о преподавателе

Звание

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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в соревнованиях

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Опыт работы

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Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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