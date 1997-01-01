Матошина Елизавета Андреевна

Адреса
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Балет с 2 лет - школа балета для детей и взрослых:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 201
- +7 (4212) 253-700
- +7 (914) 772-37-00 , WA
Информация о преподавателе
Звание
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Образование
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Курсы повышения квалификации
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Участие в соревнованиях
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Опыт работы
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Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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