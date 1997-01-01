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Мазурик Сергей Геннадьевич

Мазурик Сергей Геннадьевич

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Информатика, Программирование
Стаж 9 лет
Адреса
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Современная web-разработка в центре "Логия":
Хабаровск, Центральный, ул. Дзержинского, 34
  • +7 (4212) 358-188
  • +7 (914) 159-37-45
Основы программирования в центре "Логия":
Хабаровск, Центральный, ул. Дзержинского, 34
  • +7 (4212) 358-188
  • +7 (914) 159-37-45
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Хабаровская академия экономики и права, специальность «Прикладная информатика в экономике».

Курсы повышения квалификации

  • НОУ «Алтайский образовательный центр специальных технологий», «Информационная безопасность»
  • Преподаватель ЦСО. Курс "Основы программирования на языке "Java" для школьников" (CSODJA28) 
  • 1С:ИТС Специалист по сопровождению (ПССР804486) 

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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