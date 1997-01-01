Мазурик Сергей Геннадьевич

Адреса
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Современная web-разработка в центре "Логия":
Хабаровск, Центральный, ул. Дзержинского, 34
- +7 (4212) 358-188
- +7 (914) 159-37-45
Основы программирования в центре "Логия":
Хабаровск, Центральный, ул. Дзержинского, 34
- +7 (4212) 358-188
- +7 (914) 159-37-45
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Хабаровская академия экономики и права, специальность «Прикладная информатика в экономике».
Курсы повышения квалификации
- НОУ «Алтайский образовательный центр специальных технологий», «Информационная безопасность»
- Преподаватель ЦСО. Курс "Основы программирования на языке "Java" для школьников" (CSODJA28)
- 1С:ИТС Специалист по сопровождению (ПССР804486)
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 17 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 16 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 13 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 15 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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