Елисеева (Меркурьева) Анастасия Дмитриевна

Многократный призер и победитель российских и европейских соревнований, участник фестиваля Амурские волны 2017 (Хабаровск) и Спасская Башня 2018 и 2019 (Москва).Единственный на Дальнем Востоке танцор, сертифицированный комиссией по ирландским танцам CLRG и успешно сдавший 12 градаций.Ежегодно проходит обучение и повышение квалификации у основателя школы Carey Academy - Джона Кэри, 8-кратного мирового чемпиона по ирландским танцам..