Елисеева (Меркурьева) Анастасия Дмитриевна

Многократный призер и победитель российских и европейских соревнований, участник фестиваля Амурские волны 2017 (Хабаровск) и Спасская Башня 2018 и 2019 (Москва).Единственный на Дальнем Востоке танцор, сертифицированный комиссией по ирландским танцам CLRG и успешно сдавший 12 градаций.Ежегодно проходит обучение и повышение квалификации у основателя школы Carey Academy - Джона Кэри, 8-кратного мирового чемпиона по ирландским танцам..
Адреса
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Школа Ирландского танца "Ирландский Ветер":
Хабаровск, Центральный, ул. Фрунзе, 45
- +7 (914) 199-78-13
Информация о преподавателе
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