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Елисеева (Меркурьева) Анастасия Дмитриевна

Елисеева (Меркурьева) Анастасия Дмитриевна

6.5 Рейтинг
0 Отзывов
Танцы
Стаж 12 лет
Адреса
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Школа Ирландского танца "Ирландский Ветер":
Хабаровск, Центральный, ул. Фрунзе, 45
  • +7 (914) 199-78-13
Информация о преподавателе

Звание

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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в соревнованиях

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Опыт работы

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Титулованные ученики

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0 отзывов

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