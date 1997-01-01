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Мещерякова Наталья Александровна

Мещерякова Наталья Александровна

7.8 Рейтинг
0 Отзывов
Танцы
Стаж 6 лет
Адреса
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Ансамбль «Отражение» в ДК Профсоюзов:
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
  • +7 (4212) 328-264
  • +7 (4212) 325-807
  • +7 (914) 540-02-17
Ансамбль «Студия С» в ДК Профсоюзов:
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
  • +7 (4212) 328-264
  • +7 (4212) 325-807
  • +7 (914) 540-02-17
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • ДВГУПС, экономист информатик.
  • ХГИиК - балетмейстер постановщик (в настоящее время).

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • С коллективом в региональных, краевых, городских, международных хореографических мероприятиях и конкурсах.

Опыт работы

  • 2015 г. - по настоящее время, руководитель ансамбля современного танца «Отражение», ДКП.
  • КГАНОУ Краевой центр образования - хореограф.

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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