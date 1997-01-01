Мещерякова Наталья Александровна

Адреса
Показать адреса на карте
Ансамбль «Отражение» в ДК Профсоюзов:
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
- +7 (4212) 328-264
- +7 (4212) 325-807
- +7 (914) 540-02-17
Ансамбль «Студия С» в ДК Профсоюзов:
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
- +7 (4212) 328-264
- +7 (4212) 325-807
- +7 (914) 540-02-17
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- ДВГУПС, экономист информатик.
- ХГИиК - балетмейстер постановщик (в настоящее время).
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- С коллективом в региональных, краевых, городских, международных хореографических мероприятиях и конкурсах.
Опыт работы
- 2015 г. - по настоящее время, руководитель ансамбля современного танца «Отражение», ДКП.
- КГАНОУ Краевой центр образования - хореограф.
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
-
Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
-
Стаж 42 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
-
Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
-
Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
Загрузка комментариев...