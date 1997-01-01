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Мешалкина Елена Андреевна

Мешалкина Елена Андреевна

8.5 Рейтинг
1 Отзывов
Музыка, Флейта
Стаж 19 лет
Адреса
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Секция "Музыкальный инструмент" в ДМШ №1:
Хабаровск, Центральный, ул. Гоголя, 25
  • +7 (4212) 304-576
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • ХККИ УТ-1 (артист ансамбля, преподаватель, руководитель творческого коллектива)
  • Хабаровский государственный институт культуры (артист оркестра, преподаватель)

Курсы повышения квалификации

  • 2005, май (№7) УМЦ КНОТОК (работа преподавателя духовых инструментов)
  • 2012, февраль (№33) Краевой колледж (оркестровые инструменты)

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
1 отзыв

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