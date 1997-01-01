Мешалкина Елена Андреевна

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Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- ХККИ УТ-1 (артист ансамбля, преподаватель, руководитель творческого коллектива)
- Хабаровский государственный институт культуры (артист оркестра, преподаватель)
Курсы повышения квалификации
- 2005, май (№7) УМЦ КНОТОК (работа преподавателя духовых инструментов)
- 2012, февраль (№33) Краевой колледж (оркестровые инструменты)
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
1 отзыв
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
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Стаж 31 годОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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Стаж 33 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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